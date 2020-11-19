مايك بومبيو أول وزير خارجية أميركي يزور مستوطنة إسرائيلية في الضفة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - زار وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ظهر الخميس مصنع (بساغوت) للنبيذ في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أكد مسؤولون في الخارجية الأميركية، ليكون بذلك أول وزير خارجية أميركي يزور مستوطنة إسرائيلية.
ووصل بومبيو إلى مكاتب المصنع التي تقع في المنطقة الصناعية في مستوطنة "شاعر بنيامين" في الضفة الغربية، تحت حراسة عسكرية مشددة، على ما أفاد شهود عيان. وأكد مسؤولون في الخارجية الأميركية الزيارة.
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