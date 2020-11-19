شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 1.43 مليون حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى نحو 1.43 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت لندن، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.



وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس، وصل إلى 53 ألفا و368 حالة. وتعافى من المرض 3206 أشخاص من المصابين حتى صباح اليوم.

وتم الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا قبل نحو 41 أسبوعاً.