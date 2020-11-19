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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعادة انتخاب الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعاد النواب الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي، انتخاب زعيمتهم نانسي بيلوسي، البالغة من العمر 80 عاما، رئيسة لمجلس النواب لولاية جديدة.
وسيتم التصويت بشكل رسمي على هذه الترشيحات في يناير بعد الجلسة الافتتاحية للكونغرس الجديد، وقبل وقت قصير من تولي جو بايدن منصب الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة في 20 من الشهر نفسه.
وفي حين علت أصوات لتجديد القيادة الديمقراطية، ظل الوضع على حاله إذ احتفظ ستاني هوبر (81 عاماً) بمنصب زعيم الغالبية، وجيمس كلايبورن (80 عاماً)، الأعلى مرتبة بين النواب السود في المجلس، بمنصب منسّق الغالبية، وهما المركزان الثاني والثالث في مجلس النواب من حيث التراتبية.
وبعيد فوزها بأصوات زملائها في التصويت قالت بليوسي "أشعر بسعادة غامرة وبحماس شديد وأتشوّق للعمل مع رئيس الولايات المتحدة الجديد جو بايدن و(نائبة الرئيس) كامالا هاريس".
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