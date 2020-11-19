شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحذر «العيون الخمس» من الإصابة بالعمى في هونج كونج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، دول «العيون الخمس»؛ الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا، من المخاطرة بالإصابة بـ«العمى» إذا تجرأت على سيادة الصين وأمنها في هونج كونج.

وقال المسؤول الصيني الخميس: «بغض النظر عما إذا كانت لديهم خمس عيون أو عشر عيون، إذا تجرؤوا على المس بسيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية، فليحذروا حتى لا تصاب عيونهم بالعمى».

وشدد الدبلوماسي على أن «الصين تعرب عن استيائها الشديد، وتعارض بشدة، الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية من قبل الدول المعنية، فضلاً عن ملاحظاتها وتصريحاتها غير المسؤولة حول قضية هونج كونج، وهي شأن داخلي للصين».

وفي وقت سابق دعت مجموعة «العيون الخمس، وهي تحالف استخباراتي يشمل الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا، السلطات الصينية إلى إعادة النظر في سياستها الخاصة بإقصاء نواب المجلس التشريعي في هونج كونج.

وكانت أعلى هيئة في بكين أصدرت، الأربعاء، قانوناً يجعل «الوطنية» مطلباً إلزامياً للمشرعين في المستعمرة البريطانية السابقة، ما يسمح للسلطات المحلية بعزل السياسيين والنواب دون الاضطرار إلى المثول أمام المحاكم المدنية. (وكالات)

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