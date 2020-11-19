شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: على تركيا وقف استفزازتها في «شرق المتوسط» لتجنب العقوبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين – رويترز

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم، الخميس، إنه يتعين على تركيا وقف الاستفزازات في منطقة شرق البحر المتوسط إذا كانت ترغب في تجنب التطرق مجدداً إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي خلال قمة الاتحاد في كانون الأول/ ديسمبر.

وقبل اجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي، أوضح ماس أن «الأمر بيد تركيا في القرار الذي سيُتخذ في قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر».

وأضاف أنه «إذا لم نر أي إشارات إيجابية من تركيا بحلول ديسمبر، ولم يكن هناك سوى المزيد من الخطوات الاستفزازية كزيارة أردوغان إلى شمال قبرص، فسيكون أمامنا نقاش صعب».

وأكد أن قضية فرض عقوبات على تركيا ستُطرح حينئذ مجدداً.