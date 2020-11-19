شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: سنخفض قواتنا في أفغانستان كما الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن بريطانيا ستحذو على الأرجح حذو الولايات المتحدة في خفض مستوى قواتها في أفغانستان، لكنها ستواصل العمل مع الحكومة هناك ومع واشنطن لحماية أمن البلاد. وقال والاس لشبكة «سكاي نيوز» التلفزيونية، الخميس، «أتوقع أنه إذا خفضت (الولايات المتحدة قواتها) في مرحلة ما، فسنخفض نحن قواتنا». وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، الثلاثاء، قد قالت إن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب سيقوم بخفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان من 4500 جندي إلى 2500 بحلول منتصف يناير/كانون الثاني.

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