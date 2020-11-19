شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الرابعة من الدوري العراقي تنطلق الأحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تنطلق يوم الأحد المقبل منافسات الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بإقامة خمس مباريات، إذ يلتقي فريق الكهرباء مع ضيفه فريق نفط البصرة على ملعب التاجي بالعاصمة بغداد.

ويتقابل فريق الكرخ على ملعب الساحر أحمد راضي مع ضيفه فريق نفط الوسط، وهي مباراة مهمة للفريقين، إذ يسعى الكرخ الى الفوز، بينما يحاول نفط الوسط تجاوز خسارته الأخيرة في الجولة الماضية، وكذلك خروجه المبكر من بطولة كأس العراق.

ويواجه فريق زاخو على ملعبه ضيفه فريق النفط، وستكون هذه المباراة خاضعة لجميع الاحتمالات بسبب تقارب مستوى الفريقين.

ويستضيف فريق أربيل على ملعب فرانسو حريري ضيفه فريق الديوانية في مباراة ستحظى باهتمام متابعي الدوري العراقي، بسبب التغييرات التي حصلت على فريق الديوانية بعد استلام مهمة تدريبه من قبل المدرب قصي منير.

وتجمع آخر مباريات الأحد بين فريق الشرطة وفريق القاسم وستقام على ملعب كربلاء الدولي.

يذكر أن مباريات الدوري العراقي قد توقفت بسبب خوض منتخب العراق الأول لكرة القدم مباراتين وديتين في دبي.

كانت هذه تفاصيل خبر الجولة الرابعة من الدوري العراقي تنطلق الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.