شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يواجه خورفكان ومليحة يلتقي البطائح في نصف نهائي كأس الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

ستكون صالة نادي الشارقة الرياضي في سمنان مسرحاً لمواجهتي نصف نهائي كأس الإمارات لكرة قدم الصالات، مساء الجمعة؛ حيث يلتقي فريق شباب الأهلي صاحب المركز الأول في المجموعة الأولى مع خورفكان صاحب المركز الأول في المجموعة الثالثة في الخامسة مساء، ويلتقي مليحة صاحب المركز الأول في المجموعة الثانية مع البطائح صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة عند السابعة والنصف كأول ديربي بين الغريمين والجاريين في المنطقة الوسطى بالشارقة.

وكان خورفكان ومليحة تأهلا إلى نصف النهائي بالعلامة الكاملة بعد أن حققا الفوز في جميع مبارياتهما بالدور التمهيدي، بينما تأهل شباب الأهلي بفارق الأهداف عن النصر بعد أن حول الفرسان تأخرهم بثلاثية نظيفة إلى تعادل 3-3 في آخر 10 دقائق من زمن المباراة، وكان هدف التعادل والعبور الذي أطاح النصر في آخر 30 ثانية، بينما تأهل البطائح باعتباره ثانياً للمجموعة الثالثة وهي الوحيدة التي ضمت 4 فرق لذلك اختير منها أفضل الثواني.

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