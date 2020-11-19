شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات في انطلاق الأسبوع الثاني لدوري الدرجة الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق مساء يوم الجمعة منافسات الأسبوع الثاني لمسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2020-2021 بإقامة ثلاث مباريات، حيث يلتقي نادي العروبة على ملعبه نادي العربي في الساعة 16:35 مساءً، فيما يستضيف نادي الحمرية على ملعبه نادي دبا، ويحل نادي البطائح ضيفاً على نادي الإمارات، وتُلعب المباراتان الساعة 16:40 مساءً.

وتستكمل مباريات الأسبوع الثاني يوم السبت بإقامة مباراتين تجمع المباراة الأولى نادي التعاون مع نادي مصفوت على ملعب التعاون، وفي المباراة الثانية يستضيف نادي دبا الحصن على ملعبه نادي الذيد، وتُلعب المباراتان الساعة 16:35 مساءً.

وكانت نتائج مباريات الأسبوع الأول لمسابقة دوري الدرجة الأولى قد أسفرت عن فوز الإمارات على الذيد (3 – 1)، ودبا على العروبة (2 – 0)، ودبا الحصن على مصفوت (3 – 2)، ومسافي على التعاون (2 – 1) وبالنتيجة ذاتها حقق البطائح الفوز على الحمرية.

ويتصدر نادي الإمارات جدول المسابقة برصيد 3 نقاط، بالتساوي في عدد النقاط مع كل من دبا (ثانياً)، دبا الحصن (ثالثاً)، مسافي (رابعاً)، البطائح (خامساً)، يليهم وبدون نقاط مصفوت (سادساً)، التعاون (سابعاً)، الحمرية (ثامناً)، الذيد (تاسعاً)، العروبة (عاشراً)، العربي (الحادي عشر).

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