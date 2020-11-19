شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة الأرجنتينية الأولى تقاضي «جوجل» بعد وصفها بشكل «محقر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوينوس ايرس - أ ف ب

لجأت السيدة الأرجنتينية الأولى فابيولا يانييز إلى القضاء، الأربعاء، لجعل «جوجل» تبرر منشوراً اعتبرته شريكة الرئيس ألبرتو فرنانديز «محقراً للنساء».

وقدمت شكوى إلى المحكمة المدنية والتجارية لمدينة بوينوس أيرس، بعدما ظهر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر «عنوان مشين حيث كان يفترض أن يظهر اسم السيدة الأولى ومهنتها» في مجموعة المعلومات على يمين صفحة محرك البحث، وفق ما قال محاميها لويس غولدين في بيان.

وجاء في الشكوى: «في اللوحة الديناميكية لمحرك البحث الرئيسي على الموقع، بدلاً من وصف مهنتها، وصفت بطريقة محقرّة وتشهيرية، كما كان يفترض أن يدرج اسمها الكامل».

وعندما يجري البحث عن مهنة يانييز على «جوجل» توصف السيدة الأمريكية الأولى بشكل يدل على عدم الاضطلاع بأي دور فاعل، إضافة إلى تغيير اسمها.

ويانييز هي صحفية وممثلة تبلغ من العمر 39 عاماً ومرتبطة بالرئيس الأرجنتيني منذ العام 2014. وبصفتها السيدة الأولى، تقود أعمالاً خيرية خصوصاً مع الأطفال وتنشر صور الحملات التي تقوم بها في هذا الصدد على حسابها الشخصي في «انستغرام» من دون المشاركة في النشاطات السياسية.

وفي الشكوى المقدمة، طلبت أنييز أيضاً أن يوضح القضاء بالتفصيل و«بدقة» كيف نشر هذا الوصف ومدة ظهوره وأن يراجع «الإجراءات التي اتخذتها الشركة بشأن هذا المنشور».

وكانت نائب الرئيس كريستينا كيرشنر هي التي أخطرت فرنانديز بهذا الهجوم على شريكته في محرك البحث وأوصت بمحاميها الخاص لويس غولدين الذي يمثلها في دعوى قضائية أخرى مقامة على جوجل» في آب/أغسطس بعدما تم تصنيفها على أنها «سارقة الأمة الأرجنتينية».