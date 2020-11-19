شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقافة» تطلق معرض «منحة البردة» افتراضياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت وزارة الثقافة والشباب بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية، مبادرة التجول الافتراضي بتقنية ثلاثية الأبعاد 360، لمعرض «منحة البردة» الذي يضم أعمالاً لـ 10 مواهب فنية في مجال الفن الإسلامي، ما يتيح للمجتمع الكوري وأفراد من كافة أنحاء العالم الاطلاع على الأعمال الفنية المميزة، وذلك عبر المنصات الرقمية الكورية. يتزامن هذا المعرض مع الاحتفال الدولي الأول لليوم العالمي للفن الإسلامي الذي أقرته الدورة الأربعين للمؤتمر العام لمنظمة اليونيسكو العام الماضي.

وقال سالم القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون في الوزارة: «يسهم المعرض في إطلاع المجتمع الكوري على جماليات الثقافة والفنون الإسلامية من خلال استعراض نخبة من الأعمال الفنية لعدد من المبدعين من حول العالم، يقدمون إنتاجهم الثقافي المستوحى من فنون الحضارة الإسلامية».

وأكد القاسمي أن الحوار الثقافي الإماراتي الكوري فتح آفاقاً مع مجتمعي البلدين للتعرف على ثقافة الآخر، وبنى جسوراً جديدة من التواصل بين البلدين

ويتوفر المعرض الافتراضي عبر المنصات الرقمية لوزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية، ومؤسسة كوريا للتبادل الثقافي الدولي، وموقع K-Culture Road للتبادل الثقافي الدولي.

ويضم المعرض 10 أعمال فنية مختلفة بينها عمل للفنانة الجود لوتاه تحت عنوان (فلك) مستوحى من آية قرآنية، وتم تنفيذه على جلد الجمل تذكيراً بالتراث، وعمل للفنانة عائشة خالد بعنوان (حديقة الحب خضراء بلا حدود) الذي تتشكل بنيته من خلال الأشكال الهندسية والزركشة المعروفة لكسوة الكعبة المشرفة، إلى جانب عمل للفنان عمار العطار تحت مسمى (المالد) وهو عمل يحتفي بيوم المولد النبوي الشريف عبر تقنية الواقع الافتراضي، وكذلك عمل لدانة عورتاني.

كما يتضمن المعرض عملاً للفنانة التشكيلية ابتسام عبد العزيز، تحت عنوان (الوهم البؤريّ) والهدف منه هو التفاعل مع الجمهور من خلال دعوته إلى الاقتراب نحو العمل والابتعاد عنه واستكشافه من كل جانب. وبهذا يتاح له تقديم وجهات نظر بديلة بصرياً ومفهومياً، ويُعد هذا العمل مختلفاً عن أعمال الفنانة السابقة ثنائية الأبعاد، فضلاً عن عمل مختلط الوسائط لفاطمة أزدينوفا، بعنوان (الحياة لا تعيشها سوى مرتين)، أما الفنان خالد البنا فيقدم عملاً يتناول عن استخدام المنسوجات يرصد من خلاله تغير التقاليد بمرور الوقت عبر العصور وذلك تحت عنوان «ديناميكية الحركة»، ويقدم الفنان ناصر السالم (ما لا عين رأت) الذي بدأ إنجازه بين عامي 2015-2016.

ويشارك الفنان ستانلي سو بالعمل الفني (التحوّل) الذي يجمع بين الثقافات وتقريب الشعوب والحضارات، حيث ابتكر نموذجاً هندسياً إسلامياً استوحيت ألوانه من جمالية الرسم الصيني بالحبر الذي يعود لمئة عام، واستخدم فيه أدوات بدائية سادت في فنّ الخط الإسلامي والصيني مثل فراشي الحبر، فيما تشارك الفنانة زليخة بوعبدالله بعمل (أكروباتس)، وتبرز فيه تفاصيل من وحي التصاميم العربية الأندلسية.