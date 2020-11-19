محافظ المنوفية: 647 مليون جنيه عوائد التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:
أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء في قرى ومراكز المحافظة حتى الآن بلغت 185 ألف طلب بجملة عوائد محصلة 647 مليون جنيه.
وأكد المحافظ الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وتحصيل نسبة جدية التصالح 25% من قيمة المخالفة بالمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مع تقديم كافة التسهيلات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي.
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