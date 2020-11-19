المشدد 10 أعوام لمتهم بقتل مزارع في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، حضوريًا بمعاقبة مزارع، يقيم مدينة الرياض، بالسجن المشدد 10 أعوام، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بقتل أحد الأشخاص.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبدالرؤف شرف، وحسين عبدالرؤوف نظمي، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبو طالب، وذلك في أحداث القضية 11834 لسنة 2016 جنايات مركز شرطة كفر الرياض، والمقيدة برقم 1003 لسنة 2016 كلي كفر الشيخ.

تعود التفاصيل إلى يوم 28 ديسمبر 2015، بدائرة مركز شرطة الرياض، عندما أقدم المتهم "سمير.ط.م.م"، مزارع، ويقيم بقرية الرصيف، التابعة للرياض، على قتل "محمود.م.أ"، مزارع عمدًا مع سبق الإصرار، إثر خلافات سابقة بينهم، من خلال الاعتداء عليه وآخرين باستخدام ماسورة حديدية.