هندسة شبرا تعقد مؤتمرًا لـ"التنمية المستدامة لخدمة المجتمع والمواطن"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

عقدت كلية الهندسة بشبرا، اليوم الخميس، ندوة فنية تحت عنوان "التنمية المستدامة لخدمة المجتمع والمواطن"، بقاعة المؤتمرات بالمبنى الرئيسي لكلية الهندسة.

بدأت الندوة بكلمة من الدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة والحضور، تحدث خلالها عن ورؤية الكلية في التطوير والتنمية، ومنهجية التعاون مع المحافظة في كافة المجالات المتاحة والتخصصات الموجودة، والتعاون بين المحافظة والجامعة.

وتحدث الدكتور عمرو حنفي رئيس قسم هندسة المساحة بالكلية عن مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها، ورؤية الكلية فى تطبيقها، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع العديد من الجهات، الحكومية والخاصة في مجالات مختلفة.