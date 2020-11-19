إيطاليا / للمرة الأولى... بيانو داخل غرفة العمليّات لإزالة ورمٍ في المخ

أجرى فريق طبي عملية جراحية لإزالة ورم في الدماغ لطفل يبلغ من العمر 10 أعوام على نغمات آلة البيانو، بإحدى المستشفيات الإيطالية.

وكانت هذه المرة الأولى لدخول بيانو إلى غرفة العمليات والعزف مباشرة للأطباء والممرضات أثناء قيامهم بعملية جراحية دقيقة للغاية لإزالة ورم من الحبل الشوكي للطفل الصغير، وفقا لما نقله موقع "العين الإخبارية" عن موقع "فان بيدج" الإيطالي.

وأجرى الجراحة الطبيب روبرتو ترينياني، رئيس قسم جراحة الأعصاب في مستشفى Ospedali Riuniti بوسط إيطاليا بمساعدة فريق متعدد التخصصات من 15 شخصا، بينما كان عالم الأحياء الجزيئية والمؤلف الموسيقي، إميليانو توسو يعزف على البيانو، في عملية إستمرت لأكثر من 4 ساعات.