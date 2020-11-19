أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم إرتفع بنحو 4 ملايين خلال الأسبوع الماضي، وهو أعلى رقم في أسبوع واحد منذ بداية الوباء.
وأفادت المنظمة العالمية بأنه تمّ تسجيل 59699 حالة وفاة في العالم من 8 إلى 15 نوفمبر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالميّة أكدت أنّه أعلى رقم في أسبوع، إصابات "كورونا" في العالم ترتفع بنحو 4 ملايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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