منظمة الصحة العالميّة أكدت أنّه أعلى رقم في أسبوع، إصابات "كورونا" في العالم ترتفع بنحو 4 ملايين

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم إرتفع بنحو 4 ملايين خلال الأسبوع الماضي، وهو أعلى رقم في أسبوع واحد منذ بداية الوباء.

وأفادت المنظمة العالمية بأنه تمّ تسجيل 59699 حالة وفاة في العالم من 8 إلى 15 نوفمبر الجاري.