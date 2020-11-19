أمهل مجلس الدولة في فرنسا الحكومة مدة 3 اشهر لإثبات أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التزاماتها فيما يتعلق بالحد من غازات الاحتباس الحراري في البلاد. وذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم /الخميس/ أن مجلس الدولة الفرنسي هو أعلى محكمة إدارية، وأن هذه هي المرة التي تحكم للمرة الأولى في نزاع يتعلق بتغير المناخ. محكمة إدارية، وأن هذه هي المرة التي تحكم للمرة الأولى في نزاع يتعلق بتغير المناخ. وأكد مجلس الدولة على وجه الخصوص أن الدولة الفرنسية التزمت بتنفيذ اتفاقية باريس لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري لتحقيق خفض بنسبة 40% من الانبعاثات بحلول عام 2030 مقارنة بمستواها عام 1990. ظاهرة الاحتباس الحراري لتحقيق خفض بنسبة 40% من الانبعاثات بحلول عام 2030 مقارنة بمستواها عام 1990. ويطالب القضاة الإداريون من الحكومة تبرير التوافق مع مسار الحد من غازات الدفيئة لتحقيق هدفها لعام 2030 حيث قدرت مدينة "جراند سيت" الساحلية (بالشمال) أنها تخاطر بالغرق إذا لم تف الدولة بالتزاماتها.

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الدولة في فرنسا يمهل الحكومة 3 اشهر لتحقيق التزاماتها إزاء الحد من غازات الاحتباس الاحتراري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.