الصحة العالمية: لا علاقة بين تغير درجات الحرارة وانتشار كورونا

قال الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة لشرق المتوسط، إنه لا يوجد، حتى الآن، علاقة بين تغير درجات حرارة الجو وانتشار المرض، لكن فى فصل الشتاء سلوكيات البشر تتغير فقط، وهو ما يساعد على وجود عدوى كورونا.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم منظمة الصحة العالمية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حول تطورات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، بالتركيز على جهود الاستجابة للجائحة على الصعيد الوطني.



وأضاف أنه يجب الحرص على الأطفال الرضع لمنع وصول عدوى كورونا لهم، وتابع أنه لا يوجد، حتى الآن، دليل علمي على تحور فيروس كورونا، بالرغم من بعض الاجتهادات الشخصية التي تشير إلى ذلك.

لفت إلى أن الفيروس كائن حي ومن الوارد أن يعدل من نفسه، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.