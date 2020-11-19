قوات حفظ السلام الروسية ترافق أول قافلة عسكرية أذربيجانية في كاراباخ

رافقت قوات حفظ السلام الروسية، اليوم /الخميس/ للمرة الأولى قافلة للجيش الأذربيجاني انطلقت من مدينة شوشا باتجاه إحدى قرى إقليم كاراباخ.

وأوضحت قيادة قوات حفظ السلام الروسية -وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن القافلة ضمت ثلاث شاحنات "كاماز" على متنها أفراد بدون أسلحة، وقامت بتأمينها عربتان مصفحتان من نوع "تيجر" تابعتان لقوات حفظ السلام. متنها أفراد بدون أسلحة، وقامت بتأمينها عربتان مصفحتان من نوع "تيجر" تابعتان لقوات حفظ السلام.

وأكد العقيد اليكسي بوليوخوفيتش نائب قائد مجموعة حفظ السلام الروسية، أن نظام وقف إطلاق النار في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية في كاراباخ يلتزم به طرفا النزاع بشكل كامل. منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية في كاراباخ يلتزم به طرفا النزاع بشكل كامل.

وفي وقت سابق تم نشر قوات حفظ السلام الروسية، التي وصلت إلى كاراباخ بموجب الاتفاق الثلاثي بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا لوقف القتال في الإقليم، على طول خط التماس إضافة إلى ممر لاتشين الذي يربط بين كاراباخ وأرمينيا.

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