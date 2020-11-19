أكد الدكتور فوزي مهدي وزير الصحة في تونس،أنه مع عودة الزيادة في الإصابات والوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، في تونس، فإن الحكومة تستبعد تماما العودة للغلق لما يسببهمن تداعيات خطيرة على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
الفيديو كونفرانس حول تطورات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، بالتركيز على جهود الاستجابة للجائحة على الصعيد الوطني.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم منظمة الصحة العالمية عبر تقنية
وأضاف أن الحكومة التونسية تتجه إلى اتخاذ إجراءات جديدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز قدرات مواجهة فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير صحة تونس: رغم زيادة إصابات كورونا لا للعودة للإغلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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