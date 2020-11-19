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وزير صحة تونس: رغم زيادة إصابات كورونا لا للعودة للإغلاق

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أكد الدكتور فوزي مهدي وزير الصحة في تونس،أنه مع عودة الزيادة في الإصابات والوفيات المرتبطة بفيروس المستجد، في تونس، فإن الحكومة تستبعد تماما العودة للغلق لما يسببه

من تداعيات خطيرة على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.


جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم منظمة الصحة العالمية عبر تقنية

الفيديو كونفرانس حول تطورات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، بالتركيز على جهود الاستجابة للجائحة على الصعيد الوطني.

 

وأضاف أن الحكومة التونسية تتجه إلى اتخاذ إجراءات جديدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز قدرات مواجهة فيروس كورونا.

 

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