الصحة العالمية: يوجد 4 أمصال لفيروس كورونا في طريقها للطرح بالأسواق

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، إن دول العالم لن تجيز أي من لقاحات فيروس كورونا إلا بعد التأكد من مأمونيتها، مشيرا إلى أن هناك

4 لقاحات في طريقها للطرح في الأسواق.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم الخميس، منظمة الصحة العالمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس

حول تطورات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، بالتركيز على جهود الاستجابة للجائحة على الصعيد الوطني.



وأكد المنظري، أنه لابد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، منوها بأن الفترة المقبلة ستكون صعبة وربما أقسى من الـ 9 أشهر الماضية لجائحة كورونا.