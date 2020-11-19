الخارجية الروسية.. لافروف يلتقي نظيره العراقي في موسكو يومي 25 و26 نوفمبر

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيلتقي نظيره العراقي فؤاد حسين الذي يصل إلى موسكو في زيارة عمل يومي 25 و26 نوفمبر الجاري.
الروسية سبوتنيك، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيلتقي نظيره العراقي وذلك ضمن زيارة عمل له لموسكو، يومي 25 و26 نوفمبر .
وقالت المتحدثة، حسبما نقلت وكالة الأنباء
سيصل إلى موسكو في أول زيارة له لبحث الوضع في سوريا والشرق الأوسط واليمن خلال محادثاته مع نظيره الروسي في العاصمة الروسية".
وأضافت زاخاروفا: "إن وزير الخارجية العراقي
وقالت: "في 25 و26 نوفمبر، يقوم نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق بزيارة عمل إلى موسكو، وهذه هي أول زيارة له بصفته وزيرا للخارجية".
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