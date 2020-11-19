لافروف يلتقي نظيره الإيرانى في موسكو

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، للصحفيين: "يوم 23 نوفمبر، سيتواجد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في موسكو في زيارة عمل، حيث سيجري خلالها محادثات مع وزيرالخارجية الروسي سيرغي لافروف".
أضافت زاخاروفا "من المتوقع أن يتبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك الوضع فيمنطقة ناغورني قره باغ، وحول خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني والوضع في سوريا، وأفغانستان، وفي الخليج العربي"، وفقا لوكالة سبوتنيك.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد زار موسكو في 21 يوليو الماضي في زيارة التقى خلالها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
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