العراق.. القبض على 8 إرهابيين خلال حملة كبرى لملاحقة عصابات داعش

أعلن يحيى رسول المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 8 إرهابيين في 4 محافظات.
قوات جهاز مُكافحة الإرهاب حملة كُبرى لمُلاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية في مُحافظات "ديالى،كركوك، نينوى، الأنبار".
وقال رسول، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إنه بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، نفذت
تلاه واجبان آخران أسفرا عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين، اثنين منهم في قضاء الفلوجة والآخر في مُحافظة كركوك.
وأضاف أن الجهاز ألقى القبض على عُنصر إرهابي في مدينة الموصل
وأشار إلى أنه في مُحافظة ديالى قام جهاز مُكافحة الإرهاب، بسلسلة من المهمات أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة إرهابيين بينهم عُنصر خطير ينتمي لعصابات داعش الإرهابية.
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