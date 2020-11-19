العراق.. تفكيك خلية "إرهابية" في كركوك

سيف اليزيد - اليوم 14:46 عربي ودولي ع+ ع- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية اليوم الخميس تفكيك خلية إرهابية مكونة من أربعة أشخاص في محافظة كركوك شمالي بغداد.

وقالت الوكالة في بيان صحفي أورده موقع "السومرية نيوز" العراقي اليوم إن مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية تمكنت من تفكيك وإلقاء القبض على خلية ارهابية نائمة مكونة من أربعة "ارهابيين" بمناطق متفرقة من محافظة كركوك.

وأشارت إلى أن الموقوفين مطلوبون وفق أحكام الإرهاب "لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية في ديوان الخدمات وديوان الجند.

وأضافت أنهم اعترفوا من "خلال التحقيقات الأولية باشتراكهم بعدة عمليات ارهابية"، مؤكدة أنه "تم إيداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم". المصدر: وكالات

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