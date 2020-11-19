كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر باكستان تعلن مقتل جنديين في تبادل لإطلاق النار مع إرهابيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الخميس، مقتل جنديين وإصابة ثالث، في تبادل لاطلاق النار مع إرهابيين، بقرب منطقة باش زيارات في إقليم جنوب وزيرستان القبلي في أقصى غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان.

وقالت هيئة العلاقات العامة للخدمات الداخلية الباكستانية، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا نيشن" الاخبارية، إن الجناح الإعلامي للجيش، أن الإرهابيين أطلقوا النار على نقطة تفتيش لقوات الأمن التي ردت على ذلك على الفور.