كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر العراق يفكك خلية إرهابية في محافظة كركوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فككت وكالة الاستخبارات في العراق، اليوم الخميس، خلية إرهابية في محافظة كركوك، شمال العاصمة بغداد.

ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن وكالة الاستخبارات العراقية، أن استخبارات كركوك في وزارة الداخلية تمكنت من القبض على خلية إرهابية نائمة من أربعة إرهابيين في مناطق متفرقة من محافظة كركوك، مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية في ما يسمى ديوان الخدمات وديوان الجند.