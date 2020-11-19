كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر بومبيو: سيتم فرض المزيد من العقوبات على مسؤولين إيرانيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إنه سيتم فرض المزيد من العقوبات على مسؤولين إيرانيين.

وأضاف بومبيو، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، أنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سبل مواجهة التهديدات الإيرانية.

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على النظام الإيرانى، لزيادة الضغط على نظام الملالى، وذلك بعدما أعلنت خلال شهر سبتمبر الماضى، دخول جميع العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ.

وبحسب "سكاى نيوز عربية"، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض المزيد من العقوبات المتصلة بإيران.

واستهدفت العقوبات الأمريكية الجديدة عشرات الأشخاص والكيانات، وجاءت فى إطار التحركات الأمريكية لزيادة الضغط على نظام الملالى، حيث استهدفتتلك العقوبات مؤسسة مستضعفان، التى يسيطر عليها المرشد الإيرانى على خامنئى، كما شملت وزير الاستخبارات وعشرات الكيانات والأفراد.