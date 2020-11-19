اعتقالات في ألمانيا بسبب سرقة كنوز بمليار أورو

تمكنت الشرطة الألمانية، أخيرا، من الوصول إلى عدد من المتشبه في تورطهم في جريمة سرقة، هزت الرأي العام، بعدما استهدفت أحد المتاحف الألمانية، إذ قامت قوات الشرطة بعدد من المدامهات، وعمليات التفتيش في العاصمة برلين، لتوقيف المتورطين، وضبط المسروقات، التي لا تقدر بثمن.

ونقلت وكالة سبوتنيك، اليوم الخميس، عن الإدعاء العام في مدينة دريسدن، شرقي ألمانيا، أن الشرطة في العاصمة برلين ألقت، أخيرا، القبض على ثلاثة مشتبه فيهم في واقعة السرقة، التي حدثت في متحف “القبو الأخضر” في درسدن، العام الماضي، وأوضح أنه من المقرر عرضهم على قاضي التحقيقات.

وأشارت السلطات المختصة إلى أن 18 مداهمة لـ”شقق، ومرائب ومركبات” تجري، حاليا، خصوصا في برلين، في محاولة لاسترجاع القطع المسروقة خلال هذه العملية.

وجندت السلطات 1638 شرطيا في هذه العملية، التي تشهدها مناطق ألمانية عدة، وفق البيان ذاته.

وبحسب صحيفة “دي فيلت”، نقلا عن أوساط المحققين، فإن الثلاثة، الذين قبض عليهم، ينتمون إلى ما يعرف بـ”مافيا العشائر” في برلين، وهذا ما تم تأكيده من قبل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، التي أوضحت أن المقبوض عليهم ينتمون إلى عشيرة رمو.

والمافيا العشائرية نفسها مشتبه في تورطها في جرائم كبيرة، مثل سرقة قطعة النقود الذهبية العملاقة بوزن 100 كغ من أحد متاحف برلين.

يذكر أن مجهولين اقتحموا في 25 من نونبر من العام الماضي المتحف الشهير، الذي تم تأسيسه في القرن الثامن عشر في قبو أحد القصور التاريخية في دريسدن، وقاموا بقطع التيار الكهربائي، ثم بفصل قضبان إحدى النوافذ، وخلع الواجهة الزجاجية لها، وعندما دخلوا إلى غرفة المجوهرات قاموا بإحداث ثقوب في أحد صناديق العرض الزجاجية، وإخراج المجوهرات الثمينة منها.

وتمت سرقة نحو عشرين قطعة مجوهرات من الألماس والأحجار النفيسة من متحف “القبو الأخضر”، التي تعود إلى عصر الباروك، من بينها نجمة وسام النسر الأبيض البولندي، والجوهرة الماسية لأنشوطة “زيكسيشر فايسر”.