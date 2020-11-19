قدما من الرباط.. توقيف 3 أشخاص في حوزتهما 146 قرصا مخدرا في محطة القطار

أحبطت عناصر الدائرة التاسعة، مساء أمس الأربعاء، تهريب 146 قرصا مهلوسا في محطة القطار ي طنجة.

وأفاد مصدر مطلع أنه تم ضبط شاب وفتاة رفقة شخص ثالث، ذي سوابق قضاىية، بحوزتهم كمية من أقراص مهلوسة من نوع “ريفوتريل”، قادمين من مدينة الرباط عبر البراق.

وأحيل الموقوفون على مصالح الشرطة القضائية، ووضعهم تحت الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث، وكشف خيوط الشبكة الإجرامية تحت إشراف النيابة العامة.