أحبطت عناصر الدائرة التاسعة، مساء أمس الأربعاء، تهريب 146 قرصا مهلوسا في محطة القطار ي طنجة.
وأفاد مصدر مطلع أنه تم ضبط شاب وفتاة رفقة شخص ثالث، ذي سوابق قضاىية، بحوزتهم كمية من أقراص مهلوسة من نوع “ريفوتريل”، قادمين من مدينة الرباط عبر البراق.
وأحيل الموقوفون على مصالح الشرطة القضائية، ووضعهم تحت الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث، وكشف خيوط الشبكة الإجرامية تحت إشراف النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر قدما من الرباط.. توقيف 3 أشخاص في حوزتهما 146 قرصا مخدرا في محطة القطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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