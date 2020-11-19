مندوبية التخطيط: انخفاض حجم ساعات العمل بـ14.6%.. يعادل 1,46 مليون شغل بدوام كامل

قالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة جديدة، توصل بها “اليوم 24″، تتعلق بـ”تطور مؤشرات سوق الشغل، خلال الفصل الثالث من عام 2020″، إن “إجمالي عدد ساعات العمل في الأسبوع، انخفض من 479 مليون ساعة خلال الفصل الثالث من سنة 2019، إلى 409 مليون ساعة في الفصل الثالث من سنة 2020”.

وأوضحت المندوبية نفسها أن الانخفاض المذكور، “يمثل 14,6 في المائة في حجم ساعات العمل الأسبوعية”، مضيفة، “هذا الانخفاض في ساعات العمل يعادل 1,46 مليون شغل بدوام كامل”.

وانتقل حجم ساعات العمل الأسبوعية، من 293 مليون إلى 254 مليون ساعة في المناطق الحضرية (-13,3%)، ومن 186 مليون إلى 155 مليون ساعة في المناطق القروية (-16,6%).

ويبقى، بحسب المندوبية، الانخفاض النسبي في ساعات العمل الأسبوعية أكبر بين النساء (-25,1%، من 80 مليون إلى 60 مليون ساعة) مقارنة مع الرجال (-12,5%، من 399 مليون إلى 349 مليون ساعة).

وسُجل الانخفاض في ساعات العمل على مستوى جميع القطاعات، ففي قطاع “الخدمات” بلغ حجم الانخفاض، 36 مليون ساعة، وفي قطاع “الفلاحة والغابة والصيد”، بلغ 17 مليون ساعة، وفي قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” انخفض بـ9 مليون ساعة، ثم بـ8 مليون ساعة في قطاع “البناء والأشغال العمومية”.

وانخفض عدد ساعات العمل الأسبوعية بالنسبة إلى كل الفئات العمرية، حيث سجل أهم انخفاظ نسبي لدى الشباب البالغين بين 15 24 سنة (-27في المائة)، وبلغ هذا الانخفاظ 16,8 في المائة لدى البالغين بين 25 و34 سنة، و13,9في المائة لدى البالغين بين 35 و44 سنة و10,1في المائة لدى البالغين 45 سنة فأكثر.

كما انخفض متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع للفرد، حيث انتقل من 45 إلى 40 ساعة، وهو ما يمثل انخفاضا بـ10 في المائة، وقد انخفض بشكل كيير في قطاع “البناء والأشغال العمومية”، من 46 إلى 39 ساعة، وفي قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”، من 48 إلى 43 ساعة وفي قطاع الخدمات، من 48 إلى 43 ساعة.