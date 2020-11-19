أمريكا تسجل أعلى ارتفاع للوفيات بكورونا منذ 6 أشهر.. وتوقع ببلوغ ثلاثة آلاف وفاة في اليوم

ذكرت بيانات جامعة “جونز هوبكينز” الأمريكية أن عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ أعلى مستوى، منذ نحو نصف سنة، إذ تم رصد أكثر من 1700 حالة جديدة.

وأفادت الجامعة المعنية بمتابعة تطورات الجائحة في الولايات المتحدة بتسجيل 1707 وفيات جديدة، أول أمس الثلاثاء، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الفيروس في البلاد إلى 250 ألفا و029 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات 11 مليونا و485 ألفا و176 حالة.

وتمثل الحصيلة اليومية المذكورة أعلى معدل للوفيات، الناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في الولايات المتحدة، منذ 14 ماي، بينما تم رصد رقم قياسي أواسط أبريل بأكثر من 2600 وفاة.

وحذر البروفيسور في المدرسة الطبية لجامعة “جونز هوبكينز”، جوناثان راينير، في حديث لقناة “CNN”، إن “الأوضاع ستواصل التدهور”.

وأوضح أن “الأعداد المرعبة للوفيات التي رأيناها أمس في الولايات المتحدة… تعكس حصيلة الأشخاص الذين تمت إصابتهم منذ أسبوعين أو 3 أسابيع”.

وتابع: “منذ أسبوعين أو 3 أسابيع رصدنا من 70 ألف إلى 80 ألف حالة جديدة يوميا، أمس بلغ هذا الرقم 155 ألف إصابة. وبالتالي إذا كنتم تشعرون بقلق من وفاة 1700 شخص فإننا سنرى بعد أسبوعين أو 3 أسابيع من هذه اللحظة 3000 وفاة في اليوم”.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، إلا أن الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، والرئيس المنتخب، جو بايدن، تعهدا بعدم فرض إغلاق جديد في البلاد.