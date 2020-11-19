إصابات كورونا في إسبانيا تصل إلى 1.53 مليون حالة

الخميس 19 نوفمبر 2020

وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 53ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت العاصمة مدريد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 42 ألفا و39 حالة حتى صباح اليوم، في حين استقر عدد المتعافين من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بكورونا عند 150 ألفا و376 مصابا.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 41 أسبوعاً.