شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس والان مع التفاصيل

الخميس 19 نوفمبر 2020

تراجع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.



وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس، 4.09 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، ووفق مسح "العين الإخبارية" في 24 بنكا، عقب هدوء الطلب على رحلات العمرة إلى الأراضي المقدسة في السعودية.

وفي البنك المركزي المصري، استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند نحو 4.145 جنيه للشراء و4.180 جنيه للبيع، وفقا لأسعار المركزي المصري.

فيما تراجع سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى 4.07 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

وقالت شعبة شركات السياحة في الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر إن السبب الرئيسي لتراجع سعر صرف الريال السعودي هو هدوء الطلب على رحلات العمرة إلى السعودية بشكل مؤقت.

وتوقعت الشعبة عودة الريال للارتفاع مع وضوح الرؤية حول فيروس كورونا ومدى صحة أنباء بموجة ثانية ترفع أعداد الإصابات مجددا.

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في بنك بلوم مصر، عند 4.16 جنيه.

ويحظى الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية بثقة المؤسسات الدولية، في ظل نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة منذ 2016.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، الإثنين، إن بلاده نجحت في تحقيق فائض أولي قدره 200 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020.

وأكد الوزير المصري أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي 2019-2020 بلغت 3.6%.

وهو ما يتوافق مع بيانات صندوق النقد الدولي التي أكدت أن مصر البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحقق معدلات نمو إيجابية، رغم تداعيات فيروس كورونا.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، قرشا واحدا، إلى نحو 15.579 جنيه للشراء و15.679 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، نحو 18.488جنيه للشراء و18.611 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الإسترليني إلى نحو 20.691 جنيه للشراء و20.819 جنيه للبيع، على شاشات البنك المركزي المصري.

سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.241 جنيه للشراء و4.269 جنيه للبيع، فيما سجل الدينار الكويتي نحو 50.916 جنيه للشراء و51.313 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.