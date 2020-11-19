شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأسترالي يعتذر لأفغانستان بعد قتل 39 شخصاً بشكل غير قانوني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - أ ف ب :

أقر قائد الجيش الأسترالي، الخميس، بوجود أدلة موثوق بها على أن جنودا من القوات الخاصة الأسترالية ”قتلوا بشكل غير قانوني“ ما لا يقل عن 39 مواطنا أفغانيا من المدنيين وغير المحاربين، وذلك استنادا إلى تحقيق أجرته كانبيرا على مدى سنوات.

وقال الجنرال أنغوس كامبل: ”إلى الشعب الأفغاني وبالنيابة عن قوات الدفاع الأسترالية أقدم بكل صدق ودون أي تحفظ اعتذاري عن أي مخالفات ارتكبها الجنود الأستراليون“.

وأشار كامبل إلى أنه أوصى بمحاكمة هؤلاء الجنود بتهم ارتكاب جرائم الحرب.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون أعلن، الأسبوع الماضي، عن تعيين مدع عام خاص للتحقيق بشبهة ارتكاب جنود أستراليين جرائم حرب في أفغانستان.

وشدد موريسون على ضرورة التزام العسكريين جميعا بالمعايير المفروضة.