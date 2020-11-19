شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تتهم مدير منظمة الصحة بامداد "متمردي تيجراي" بالأسلحة والان نبدء بالتفاصيل

اتهم الجيش الإثيوبي اليوم الخميس ، مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس بمحاولة شراء أسلحة وحشد الدعم الدبلوماسي للحزب السياسي المهيمن على إقليم تيجراي الذي يقاتل القوات الاتحادية.

وقال رئيس أركان الجيش الجنرال برهانو جولا في بيان بثه التلفزيون "هذا الرجل عضو في تلك المجموعة وهو يفعل كل شيء لدعمها".

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية إنه ما من تعليق فوري على الاتهام الموجه إلى تيدروس.

وتيدروس إثيوبي ينحدر من إقليم تيجراي وعمل وزيرا للصحة في حكومة ائتلافية سابقة بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.