شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف أول حالة إصابة بكورونا في جزيرة ساموا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات في جزيرة ساموا اليوم الخميس عن ثبوت إصابة بحار بفيروس كورونا ، عقب عودته من أوروبا عبر نيوزيلندا ، فيما تعد أول حالة إصابة بالفيروس تسجلها الجزيرة. ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، حتى مساء أمس الأربعاء، لم تسجل الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 200 ألف نسمة ، أي حالات إصابة بفيروس كورونا.

كانت هذه تفاصيل خبر اكتشاف أول حالة إصابة بكورونا في جزيرة ساموا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.