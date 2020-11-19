شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تقلل مدة الموافقة على لقاح كورونا من 6 أشهر إلى 3 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يصدر الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، أمرا لإدارة الغذاء والدواء في البلاد، بخفض مدة عملية إصدار الموافقة إلى ثلاثة أسابيع بدلا من ستة أشهر، بحسب ما قاله المتحدث باسمه هاري روك، اليوم الخميس.
وتعاني الفلبين من ثاني أسوأ تفش لكورونا في جنوب شرق آسيا، حيث سجلت أكثر من 412 ألف إصابة حتى أمس الأربعاء.
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