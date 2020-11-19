شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. إصابات كورونا تتجاوز 855 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل

كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 22609 ليصل الإجمالي إلى 855916.

وكشفت البيانات تسجيل 251 وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 13370.