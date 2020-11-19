فاجأت هافين، ابنة الممثلة اللبنانية نادين نجيم، والدتها بتصرفها الجميل والمميز والتي ارادت من خلاله التعبير عن حبها لأمها، وزرع البسمة على وجهها. قطفت هافين الورود الحمراء ونثرتها على الارض تعبيرا عن حبها لأمها. ووثقت هذه اللحظات نادين نجيم، التي اشارت الى انها استيقظت لترى ابنتها تفرش لها الارض بالورود الحمراء. وأربت عن محبتها القائقة لابنتها بالقول: "هي ما بتعرف انه انا مش بس بحبها بموت بالارض اللي بتمشي عليها. يقبرني ان شالله يا رب بفرشلك الورد الاحمر نهار عرسك ونهار تخرجك يا حبيبة قلبي".

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة مميزة لنادين نجيم من ابنتها... شاهدوا ماذا فعلت! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.