أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الخميس، عن إلقاء القبض على منتحل صفة ضابط برتبة ملازم في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على احد المتهمين منتحل صفة ضابط برتبة ملازم شرطة في منطقة الطوبجي ببغداد وبالجرم المشهود اثناء ارتدائة الزي العسكري".



وأضافت أنه "تم ضبط هوية مزورة بحوزته بالرتبة اعلاه"، مؤكدة أنه "تم ايداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات وللاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".



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