'جولة الكلاسيكو'.. مباريات الدور الرابع من ممتاز الكرة

رياضة 2020-11-19 | 11:10 510 مشاهدة اعلنت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي بكرة القدم، عن جدول مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وستقام مباريات الجولة يومي الاحد والاثنين المقبلين. مباريات الجولة الرابعة الاحد:

الكهرباء X نفط البصرة (ملعب التاجي)

الكرخ X نفط الوسط (ملعب الكرخ)

زاخو X النفط ( زاخو)

اربيل X الديوانية (فرانسوا حريري)

الشرطة X القاسم (كربلاء الدولي) الشرطة X القاسم (كربلاء الدولي) مباريات الاثنين:

نفط ميسان X السماوة (ملعب ميسان الدولي)

النجف X الميناء (ملعب الكرخ)

الصناعات الكهربائية X الحدود (ملعب الصناعة)

الزوراء X القوة الجوية (ملعب كربلاء الدولي)

امانة بغداد X الطلبة ( ملعب امانة بغداد) » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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