انتحار شخصين في بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بان شابا وفتاة انتحرا شنقا في بغداد.

وقال المصدر ان "فتاة من مواليد ١٩٩٣ انتحرت بواسطة شنق نفسها داخل شقتها ضمن شارع المشاتل بمنطقة البنوك". واضاف، المصد الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان "فتى من مواليد ٢٠٠٣ اقدم على الانتحار بواسطة شنق نفسه داخل غرفته في منطقة حي العامل".

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