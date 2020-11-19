لتتمتعي بشخصية هادئة اتبعي هذه النصائح!

سلوكيات لشخصية أكثر هدوء!



التأمل:

يلعب التأمل دوراً مهمًا في صحتك الجسدية. عندما تتأملين يومياً، يصبح عقلك أقوى، وتصبحين أكثر تركيزاً على أهدافك. سينخفض مستوى ضغط الدم لديك ويجعلك تشعرين بالانتعاش.

عندما تكونين لائقة بدنياً، يمكنك التحكم في عواطفك وغضبك أثناء أي موقف.

ابحثي عن هواية:

عندما تكونين معتادة على البقاء صامتة بمفردك، فمن السهل عليك أن تظلي هادئة مع الآخرين. بعد فترة زمنية معينة من ممارسة الصمت، ستستمتعين بالهدوء.

يمكنك تحديد أي نشاط يمكنك من خلاله قضاء الوقت بمفردك مع نفسك. سيجعل هذا عادتك الدائمة أن تلتزمي الهدوء في حياتك بشكل عام.

ممارسة الصمت:

إذا حاولت التزام الصمت لفترة محددة من الوقت، يمكنك أن تظلي هادئة في معظم المواقف. يأتي الهدوء عندما تتدربين على التزام الصمت لفترة طويلة من الوقت على أساس يومي.

عدم تشغيل الموسيقى:

يمكن للموسيقى أن تخلق ضوضاء إضافية تجعلك تشعرين بمزيد من القلق والانفعال. لا بأس بالموسيقى الكلاسيكية أو الجاز، لكن الموسيقى الصاخبة يمكن أن تخلق ضوضاء ترتد في رأسك وتمنعك من الشعور بالهدوء والتحكم في يومك.