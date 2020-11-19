تكليف اللواء طارق اسماعيل بمنصب مدير عام المرور

أفاد مصدر أمني، الخميس، بتكليف اللواء طارق اسماعيل بمنصب مدير عام المرور.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "تم تكليف اللواء طارق اسماعيل حسين بمنصب مدير عام المرور رسمياً". وأضاف أنه "تم إحالة اللواء زهير الخفاجي إلى الأمرة".

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