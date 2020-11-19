بريطانيا تتبع وصفة أمريكية في أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رجحت بريطانيا، الخميس، إمكانية خفض مستوى قواتها في أفغانستان.
وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن لندن ستحذو على الأرجح حذو الولايات المتحدة في خفض مستوى قواتها في أفغانستان.
مستدركا "لكنها ستواصل العمل مع الحكومة هناك ومع واشنطن لحماية أمن البلاد".
وأضاف والاس لـ"شبكة سكاي نيوز" التلفزيونية: "أتوقع أنه إذا خفضت (الولايات المتحدة قواتها) في مرحلة ما، فسنخفض نحن قواتنا".
والثلاثاء، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الرئيس لحالي دونالد ترامب، سيقوم بخفض عدد قوت بلاده في أفغانستان، من 4500 جندي إلى 2500، بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني.
وتجرى محادثات سلام بين طالبان والحكومة الأفغانية بعد اتفاق أبرم بين واشنطن والحركة المتمردة ينص على انسحاب الجيش الأمريكي بحلول منتصف 2021.
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