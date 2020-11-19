أول وزير خارجية أمريكي.. بومبيو في الجولان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يزور وزير الخارجية مايك بومبيو، اليوم الخميس، مرتفعات الجولان المحتلة، ليصبح بذلك أول رئيس للدبلوماسية الأمريكية يقوم بهذه الخطوة.
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده في مدينة القدس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال بومبيو: "اليوم ستسنح لي الفرصة لزيارة مرتفعات الجولان والقرار بالاعتراف بأنها جزء من إسرائيل هو قرار تاريخي اتخذه الرئيس (دونالد) ترامب".
وتأتي هذه الزيارة، قبل نحو شهرين من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي عارض المستوطنات في السابق.
واستعرض بومبيو سلسلة من القرارات التي تبنتها الإدارة الأمريكية الحالية بينها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، ووقف اعتبار المستوطنات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي.
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