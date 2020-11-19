"إنذار كورونا" يعصف بأسهم اليابان.. ورسالة من رئيس الوزراء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هوت أسهم اليابان للجلسة الثانية على التوالي، الخميس، بعدما أصدرت العاصمة طوكيو أعلى تحذير بشأن فيروس كورونا.

ويأتي رفع إنذار كورونا إلى أعلى مستوى بعد أن سجلت إصابات الفيروس زيادة قياسية في حالات الإصابة اليومية مما أثار مخاوف بشأن تعزيز القيود على النشاط الاقتصادي المحلي.



وانخفض المؤشر نيكي 0.36% إلى 25634.34 نقطة عند الإغلاق.

وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسائر مبكرة وأنهى الجلسة على ارتفاع 0.33% إلى 1726.41 نقطة بدعم من أسهم القطاع الصناعي.

مستويات قياسية

وتجاوزت حالات الإصابة اليومية في طوكيو مستوى قياسيا وسجلت ما يربو على 500 وحذرت حاكمة المدينة من تدهور الوضع ما لم تتخذ إجراءات للسيطرة عليه.

وكان سهم أستيلاس فارما الأسوأ أداء على المؤشر توبكس لأكبر 30 شركة أساسية إذ نزل 2.21% يليه سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية الذي أغلق منخفضا 1.52%.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعا على المؤشر هي سهم داي ايتشي سانكيو الذي صعد 2.65 % يليه سهم إيتوتشو كورب وزاد 2.28%.

عدوى سريعة

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن الخبراء قالوا للمسؤولين إن العدوى تنتشر سريعا، وأن الارتفاع في حالات الاصابة بالفيروس ليس مقصورا على طوكيو فقط.

ويشار إلى أن اليابان تشهد ارتفاعا في حالات الاصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت أمس الأربعاء أكثر من 2200 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء سوجا يوشيهيدي في رسالة للسكان "كونوا آمنين".

وأضاف" أدرك أننا في أعلى مستوى تأهب... أريد أن أطالب الجميع بأن يتناولوا الطعام في هدوء. الخبراء يقولون إنه يتعين على المواطنين ارتداء الكمامات عندما يتحدثون أثناء تناول الطعام".

الين يرتفع

من جهة أخرى، قال وزير المالية الياباني تارو آسو اليوم أمام البرلمان الياباني إن قيمة الين تزداد في سوق الصرف بسبب ضعف الدولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن آسو رفض التعليق على المستويات المفضلة للعملة اليابانية ولا اتجاهها في المستقبل.

وذكر آسو أن الين الضعيف أفضل للصادرات اليابانية من الناحية النظرية حيث يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، ولكن في المقابل فإن هذا يزيد أسعار السلع المستوردة في السوق اليابانية ويؤثر على الاقتصادات الإقليمية وعلى المستهلكين.

وأشارت بلومبرج إلى أنه جرى تداول الين الياباني حتى الثانية ونصف ظهر اليوم بالتوقيت المحلي لليابان بسعر 103.79 ين لكل دولار وهو سعر قريب من أعلى مستوى للعملة اليابانية منذ مارس/ آذار. الماضي.