شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انخفاض الإصابات الجديدة بكورونا في فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت فرنسا 28383 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الأربعاء انخفاضا من 45522 حالة أمس، وهو ما يقل أيضا عن الإصابات المسجلة يوم الأربعاء الماضي والتي بلغت نحو 36 ألفا مع استمرار تراجع الضغوط على المنظومة الصحية في البلاد.



وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الذين يرقدون بالمستشفيات بسبب الفيروس انخفض 328 ليصل إلى 32842 فيما تراجع عدد مرضى كوفيد-19 بوحدات العناية الفائقة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 79 ليصل إلى 4775

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