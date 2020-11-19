شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. تسجل 329 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، امس، تسجيل 329 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة؟



وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 111613 حالة من ضمنهم 101421 حالة تم شفاؤها و6495 حالة وفاة".

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